Псковичка отдала более миллиона рублей мошенникам, чтобы «спасти» дочь

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В Пскове вновь зафиксировали факт телефонного мошенничества в отношении пожилого человека. Об этом сообщает МВД России по Псковской области.

Известно, что 84-летней жительнице Пскова 14 ноября позвонил неизвестный и сообщил, что что двери потерпевшей грозит уголовная ответственность из-за случившегося ДТП. Для того, чтобы проблема решилась, необходимо срочно оказать финансовую помощь.

Не долго думая, пенсионерка отдала свои сбережения в сумме составляющие 900 тысяч рублей прибывшему к ней домой курьеру. Однако после этого, женщина решила позвонить дочери и разобраться в случившемся. При разговоре выяснилось, что дочь не попадала ни в какие ДТП.

В результате псковичке пришлось обращаться за помощью в полицию. Уголовное дело возбуждено, расследования продолжаются.

Такой вид мошенничества довольно распространенный. Сотрудники полиции настоятельно рекомендует гражданам не забывать о правилах безопасности и быть бдительными в таких ситуациях:

— при получении подобного рода телефонных звонков необходимо соблюдать спокойствие и выяснять подробности произошедшего (попросить представиться, сообщить, где конкретно находится ваш родственник, что он совершил и т.д.). Такого рода вопросы могут изобличить преступника.

— чтобы прояснить ситуацию необходимо связаться с этим родственником или с лицами, которые могут сообщить о его местонахождении;

— сразу же сообщите о случившемся в полицию;

— и не спешите выполнять «рекомендации» неизвестных, не передавайте им денежные средства!

Мошенники очень тонко разбираются в особенностях человеческой психологии, и, как правило, располагают необходимой информацией данных своих «клиентов», также владеют навыками внушения, что позволяет им воздействовать на своих собеседников, особенно этому поддаются пожилые люди. Поэтому, чтобы не стать жертвой злоумышленников лучше всего сразу же прекратить разговор с ними и отключить телефон.