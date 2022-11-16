Федеральные трассы Псковской области подготовили к зимнему периоду

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Сообщается, что в этом году заготовлено 40 тысяч тонн противогололедных материалов для обработки федеральных дорог в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ФКУ Управлении дорог «Северо-Запад».

За пяти федеральными трассами будет вестись пристальное наблюдение. Расчисткой и обработкой противогололедными материалами будут заниматься 128 единиц специальной техники подрядчиков.

Протяжённость федеральных трасс на террритории региона составляет 913,814 км. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» имеет контракты касательно содержания дорог с двумя подрядными организациями (ООО «ДЭП №279» и ООО «Автомобильные дороги Пскова»). У подрядчиков есть комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры и другая техника.

Все нужные противогололедные материалы имеются в полном объеме: песок – 0,791 тысяч кубов, песко-соляная смесь – 31,848 тысяч тонн, соль с антислеживателем – 6,568 тысяч тонн.

Подробный прогноз погоды и все данные о возможных неблагоприятных явлений в Управление дорог сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Такая процедура проводится дважды в сутки. Таким образом, специалисты могут оперативно оценить ситуацию на дорогах с помощью данных с метеостанций. Это позволяет дорожным рабочим подготовиться к изменению погодных условий и обеспечить безопасное и бесперебойное движения транспорта.

Напомним, к федеральным трассам в регионе относят:

— Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь – 364,704 км;

— М-9 «Балтия» – 197,989 км;

— Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков – 121,722 км;

— А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой – 55,327 км.

— А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель – 174,072.

Водители могут сообщать о внештатных ситуациях на дорогах Псковской области диспетчерам территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону (812) 405-08-60.