Оплата коммунальных услуги для псковичей повысится на 9%

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Тарифы на ЖКУ в Псковской области с 1 декабря увеличатся на 9% Об этом сообщила зампредседателя регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Белоносова.

По её словам, рост тарифов в 2023 году не ожидается. Следовательно, тарифы, утвержденные с 1 декабря 2022, будут действительны по 31 декабря следующего года. Отмечается, что тарифы на коммунальные услуги не станут увеличивать более чем, на 9%.

Напомним, к коммунальным услугам относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и потребление электрической энергии, природного/сжиженного газа, вывоз мусора.Отметим, плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за лифт, взнос на капремонт не подлежат госрегулированию. Это означает, что на них изменения не распространяются.

Плата в декабре за коммунальные услуги уже будет начислена по обновлённым тарифам. Квитанции с повышенными тарифами поступят псковичам в январе следующего года.

Напомним, повышение платы за ЖКУ с 1 декабря уже является вторым за год. В правительстве РФ пояснили, что следующий рост случится только через полтора года – летом 2024 года.