Псковичам объяснили, для чего новым люкам красная кнопка

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В редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступил вопрос от горожан. Они поинтересовались, для чего на новых дизайнерских люках предназначена красная «кнопка». На этот вопрос нам ответил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Это является заглушкой от грязи и влаги. По проекту, люк не снимается просто так, только ключом. Поэтому она прикрывает замочную скважину», – поделился Александр Грацкий.

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Разрабатывал проект люков псковский дизайнер Михаил Гнедин совместно с Псковским музеем-заповедником. Специально задуманный в проекте ключ уберегает дизайнерские люки от гостей и жителей города забрать его с собой. Также Центр туризма и творческих индустрий Пскова разработал в честь новых люков особенные сувениры, помогающие избежать это искушение.