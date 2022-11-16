Сессия областного Собрания на тему псковского бюджета пройдёт 24 ноября

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Бюджет Псковской области на 2023 год рассмотрят на первой сессии 24 ноября, депутаты областного Собрания. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заседание начнётся с парламентского часа. Уже третий раз за полгода он посвящается темпам догазификации в регионе. Данное решение 16 ноября было принято Советом законодательного органа.

Спикер Собрания депутатов Александр Котов сообщил коллегам, что проект федерального бюджета Госдума рассмотрит 22 ноября.«После этого у нас появятся сведения о сумме дотации, о распределении субсидий среди регионов по государственным программам и национальным проектам. Нельзя гарантировать, что к 24 ноября мы получим полную информацию, но уже точно можно сказать, что доходная часть бюджета существенно вырастет», — пояснил Александр Котов.

Он также напомнил, что в 2021 году только дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Псковской области увеличилась более чем на 500 миллионов рублей. Точные цифры будут известны ко второму чтению. Между сессией в ноябре и декабре поправки к бюджету внесет согласительная комиссия.

«Схема прежняя, не меняется», — проинформировал Александр Котов. По его словам, за этот период может состояться ещё одно заседание, где депутаты рассмотрят изменения бюджета 2022 года. Это позволит до конца месяца эффективно воспользоваться имеющимися средствами, и довести их до районов, если понадобится.

Парламентский час по общему решению будет посвящён реализации проекта догазификации в Псковской области. Обсудить эту тему предложил вице-спикер Александр Братчиков. «Предлагаю ещё раз заслушать представителей Газпрома и правительства области – программа стратегически важна для региона. И по крайней мере останется ещё около месяца, чтобы выполнить обязательства, отреагировать на наши замечания», — подчеркнул Александр Братчиков.

Инициативу поддержал председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов. Депутат предложил, чтобы представители Газпрома и правительства презентовали информацию по каждому району.

«Хочется сравнить цифры и понять, кто прав, кто виноват. Цифры очень разные – нам озвучивают одни, на руках совсем другие. Хотя, надо признать, определённые подвижки всё-таки есть», — пояснил Андрей Козлов.

Александр Котов согласился, что этот вопрос не терпит отлагательства, поскольку сессия в декабре и так будет очень насыщенной. Кроме того, на ней планируется выступление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с бюджетным посланием. Совет Собрания согласился со спикером.