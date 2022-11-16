Псковские десантники отбили атаку неонацистов

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Псковские десантники отбили атаку моторизованной колонны неонацистов. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «76 гв дшд ВДВ Псков Zov».

Колонна состояла из 8-и бронемашин, БМП с пехотой и 4-х танков. Псковские десантники смогли дать отпор неонацистам и они отступили.

Танк, оставшийся для прикрытия отступающей колонны, спрятался за столбом ЛЭП и был истреблен расчетом ПТРК «Корнет». После этого все боевые машины неонацистов были уничтожены.

«Слава псковским десантникам! Слава ВДВ!» - поделились эмоциями в новости группы.