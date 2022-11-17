В Опочке 17 ноября открыли стадион по программе «Газпром – детям»

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17 ноября в Опочке на месте старого военного стадиона состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки по проекту «Газпром — детям». Об этом сообщает газета «Красный маяк».

«Ещё несколько лет назад в области не хватало площадок, а сейчас это активно восполняется. Ждём от ребят побед, которые будут потом прославлять Псковскую область», — отметил заместитель главы региона Александр Серавин.

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В торжественной обстановке прошло перерезание красной ленточки. И в честь открытия стадиона, компания «Газпром» подарила ребятам мячи для футбола, баскетбола и волейбола. Ребята забили первые годы в новые футбольные ворота.