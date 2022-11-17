Мокрый снег пройдет в Псковской области 17 ноября

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На территории Псковской области 17 ноября ожидается мокрый снег и небольшое похолодание. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По данным синоптиков, днём в регионе будет от -3 до +2 градусов, ночью прогнозируются заморозки от -2 до -7 градусов.

Мокрый снег увидят псковичи. Здесь температура воздуха будет держаться не ниже 0...+2 днём и от -2 до -4 градусов ночью.

Холоднее будет великолучанам. В городе на Ловати будут небольшие снежные осадки. Днём столбик термометра опустится уже до -3 градусов, ночью – до -6.

В целом день будет облачным с пояснениями. Повсеместно пройдет мокрый снег, ночью его будет заметно меньше. Ветер будет дуть с северо-запада умеренно.