Около 1000 боеприпасов и электрошокеров пытались пронести псковичи в зал суда с начала 2022 года

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Около 1000 попыток пронести в залы суда и отделов судебных приставов запрещенных предметов присели с начала 2022 года. Граждане Псковской области пытались взять с собой электрошокеров и даже боеприпасы, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Всего 883 запрещенных предмета выявили судебные приставы с начала года, которые граждане хотели взять с собой в суд и ОСП. В здании управления ФССП пресекли попытку пронести 99 опасных предметов.

«Среди них колюще-режущие предметы, боеприпасы, электрошоковые устройства и другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов», – сообщает пресс-служба ведомства.

Тех, кто пытался пронести запрещённые предметы, остановили и не пропустили, поэтому чрезвычайных ситуаций в зданиях суда допущено не было.