Псковский ресторатор сообщил о необходимости популяризации местной кухни

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Известный ресторатор Пскова Андрей Филатов рассказал, почему необходимо презентовать псковскую кухню туристам. Спикер рассказал о смешении нескольких культур на территории региона. Так, например, на юге и на севере области сформировалась своя местная кухня, также существует кухня Причудья. Свои особенности отмечаются и на территории, приближенной к Белоруссии.

Регион большой и имеет приграничное положение, это как раз и привело к тому, что известные всем блюда в разных районах готовили по-разному. «Надо делать это нашим брендом и говорить о культурных особенностях, которые характерны для Псковской области, – подчеркнул Андрей Филатов.

Ресторатор сообщил, что необходимо развивать в регионе гастрономические проекты. Организаторами которых могут выступать предприниматели и профильные учебные заведения при поддержке правительства области.

«Потому что люди всегда хотят хлеба и зрелищ. «Исторические камни» нужно дополнять эмоциями. А эмоции - это встречи с людьми, вкусная еда, необычные продукты», — пояснил спикер.

Сейчас, по словам ресторатора, без финансирования и административного ресурса развитие идет «довольно вяло». Однако люди готовы способствовать развитию местной кухни.

Андрей Филатов напомнил, что в 2022 году был организован Праздник псковского пирога, люди принимали активное участие в мероприятии: вспоминали старинные рецепты и предлагали новые.

Какими ещё новостями поделился Андрей Филатов с псковичами, можно узнать на сайте «Псковской правды».