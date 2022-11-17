Синоптики не прогнозируют установление снежного покрова в Псковской области

.

Появление постоянного снежного покрова в Псковской области не прогнозируется. Об этом корреспонденту «Комсомольской правде в Пскове» сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Отдельные снежинки, осадки в виде мокрого снега и снега, небольшие, ожидаются по территории Псковской области, практически во всех районах в ближайшие дни. Но мы ожидаем также и прояснений, и солнышка», - поделилась прогнозами синоптик.

Тала Нещадимова также подчеркнула, что в ближайшие несколько дней и ночью, и днём температуры будут слабоотрицательными. То есть составят от 0 до -6 градусов ночью, а днём будут колебаться от 0 до -2-3 градусов.

А вот после 23-24 ноября температуры днем станут слабоположительными и будут варьироваться от 0 до +3 градусов. А ночью также будут около 0 или слабоотрицательными.

«Мы не ожидаем в ближайшее время установления снежного покрова по той ситуации, которая сложилась сегодня. Она, конечно, может измениться, но на сегодняшний день установление снежного покрова все-таки не прогнозируется», — заверила Тала Нещадимова.