Заведующая детсада в Пскове пожаловалась на антисанитарное соседство

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заведующая Псковским детским садом №17 Ирина Агапова обратилась к председателю областного Собрания Александру Котову с просьбой убрать рядом с детским учреждением мусорную площадку. Александр Котов провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России» сегодня, 17 ноября. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента.

«Наш детский сад находится по адресу Плехановский Посад, 69. Рядом общежитие, а между садом и общежитием – настоящая помойка», — поделилась руководитель дошкольного учреждения. По словам Ирины Агаповой, такое Антисанитарное соседство продолжается уже десять лет. Мусор, разносимый птицами, зачастую прилетает на территорию детсада.

Ирина Агапова также сообщила, что иногда мусор прилетает сверху, с четвёртого-пятых этажей общежития прямо на контейнерную площадку. С 2017 руководство дошкольного учреждения обращались в управление городского хозяйства, однако ничего так и не изменилось.

«Последний ответ УГХ был в августе, планировали что-то сделать, но до сих пор ничего не изменилось. Бардак как был, так и остаётся», — пожаловалась Ирина Агапова.

Александр Котов спросил, есть ли рядом другие участки для переноса контейнерной площадки. Заведующая сообщила, что места имеются, однако по информации УГХ, они располагаются на придомовых территориях, а муниципальную землю имеет только сад.

«Нам не пишут о переносе, не обещают, говорят только о регулярности уборки. Но в воскресенье никакой уборки просто нет, поэтому в понедельник нас встречают горы мусора, наше утро начинается с расчистки прохода к детскому саду», — поделилась посетительница.

Александр Котов пояснил, что быстро вопрос не может быть решён. Ведь все зависит от наличия альтернативных земельных участков для установки площадки. «Но, я уверен, главное - заняться. Судя по ответам, которые я вижу, никто ещё всерьёз к поиску такого решения не приступал», — заключил Александр Котов.