В Пскове стартовал всероссийский форум преподавателей по музыке

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Сегодня, 17 сентября в Пскове прошло торжественное открытие первого Всероссийского форума педагогов музыки. Он получил название «Музыка – универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка». Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Не случайно местом проведения такого мероприятия стал наш регион. С Псковской землей связаны имена великих композиторов и музыкантов Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Бориса Трояновского, Вернона Дюка и других», — подчеркнул глава города.

На форуме собралось более 300 талантливых преподавателей со всей России. Всё они несомненно профессионалы своего дела. На мероприятии участники смогут обсудить идеи коллег, разработать актуальные проекты и методики преподавания. «Я желаю всем благотворной работы и успешной реализации всех идей и задумок», — заключил Борис Елкин.