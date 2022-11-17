Выставка, спасеннных из пожара предметов, открылась в музее в Вечаше

Фото: Псковский музей-заповедник

Мемориальная выставка предметов, спасенных во время пожара в Любенске открылась в музее-усадьбе Н. А. Римского- Корсакова в Вечаше. Сотрудника музея удалось отремонтировать старинные предметы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Реставраторы и сотрудники музея-усадьбы в кратчайшие сроки смогли собрать экспозицию. Здесь представлены мемориальные предметы, которые смогли спасти во время пожара, случившегося летом 2022 года.

На выставке можно увидеть клавир «Золотого петушка», на нем сохранился автограф композитора. Также чудом сохранилась вишневая косточка, на которой написана молитва «Отче наш». Её подарил Николаю Андреевичу оркестрант Мариинского театра. Здесь и карандаш с печатью Исаакиевского собора, котрц является подарком супруги Николая Андреевича.

Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова подчеркнула, что вниманию посетителей представят удивительный портрет Римского-Корсакова, написанный после его смерти в 1935 году. Примечательно, что художнице Ухановой позировал сын композитора Владимир Николаевич. Он был очень похож на отца, некоторые даже называли их братьями-близнецами.

Портрет был скопирован и сейчас представлен на экспозиции в Вечаше. «Мы можем показать нашим посетителям вещи, которые ранее не были на хранении в нашем музее. Например, фортепиано фирмы «Беккер», которое имеет непосредственное отношение к семье композитора: им владела его внучка, а сын композитора нередко играл на нем. На выставке также представлены уникальные фотографии, на которых запечатлен быт и сцены из жизни семьи композитора, – пояснила Светлана Мельникова.

По словам гендиректора музея, выставка будто «живая», она будет пополняется по мере того, как реставраторы будут восстанавливать предметы.

В сам день открытия выставки Светлана Мельникова приехала из Пскова с двумя предметами, связанными с жизнью Римскова-Корсаковова. Это был серебряный дорожный стаканчик с инициалами «Н.А.Р.К» 1885 года, который был передан музею Натальей Токмачевой – правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Штейнберг.

Второй предмет – плакетка, или точнее изящная серебряная визитка с надписью: «Алина Андреевна Ястребцева. Память 9 мая 1895 года». Эту вещь вместе с букетом цветов подарила композитору на день рождения мать его биографа Василия Ясребцова. Плакетка была сохранена в семье сына Римского-Корсакова Вадимира, позднее её передала в музей Татьяна Владимировна, внучка композитора.