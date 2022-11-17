В Псковской области пройдут мероприятия ко всероссийскому дню правовой помощи детям

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Псковская область присоединится ко Всероссийскому дню правовой помощи детям, который пройдёт 18 ноября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале.

В регионе будет работать 46 площадок, которые организует Комитет по образованию Псковской области. Под эгидой Псковского отделения Ассоциации юристов России в мероприятии поучаствуют сотрудники прокуратуры, следственного комитета, УМВД, службы судебных приставов, Управления и Комитета юстиции, Комитета социальной защиты, нотариата, адвокатуры и Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Мероприятие пройдёт с 14:00 до 17:00 часов, за это время специалисты дадут консультации и советы детям, а также родителям (законным представителям) и лицам, желающим усыновить/удочерить ребенка. Ключевая цель мероприятия – посодействовать детям в сложных жизненных ситуациях, оказать необходимую юридическую помощь, а также защитить права несовершеннолетних.

Список площадок, где будут проводиться консультации, опубликован по ссылке