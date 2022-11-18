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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:39

Перинатальный центр в Пскове присоединился к акции в день недоношенных детей

Источник:kp.ru
Фото: Псковское агентство информации

Фото: Псковское агентство информации

Псковский клинический перинатальный центр поддержал акцию, которая прошла в честь Всемирного дня недоношенных детей. По традиции вечером 17 ноября в городах России зажигается фиолетовая подсветка в знак поддержки семей, в которых дети родились раньше положенного срока. Об этом сообщило Псковское агентство информации.

Этот день получил поддержку более чем в 200 стран, кроме того многие субъекты Российской Федерации также поддерживают акцию. Наш регион также не стал исключением.

«Недоношенные дети требуют особого внимания, сплочённой работы большого количества специалистов. Такие дети выхаживаются в перинатальном центре за месяц-полтора», — объясняет руководитель перинатального центра Николай Красиков. Он подчеркнул, что дети, рождённые раньше срока, требуют к себе особого внимания и ухода.

«Акция даёт возможность обратить внимания общества на то, чем мы занимаемся. Это большой труд большого коллектива», — пояснил Николай Красиков. Подсветка в Псковском клиническом перинатальном центре горела всю ночь с 17 на 18 ноября.