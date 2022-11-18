Добровольцы, контрактники и мобилизованные граждане Псковской области уравнены в правах и мерах поддержки

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Добровольцев, контрактников и граждан, призванных по частичной мобилизации в Псковской области уравняли в правах на получение мер социальной поддержки. Соответствующий указ был подписан губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Также о своём решении глава региона сообщил в обращении к жителям в Telegram-канале.

«Хочу сообщить, что принял непростое для нашего бюджета, но, считаю, своевременное и справедливое решение. Теперь категории граждан Псковской области: мобилизованные, служащие по контракту и добровольцы — уравнены в своих правах и мерах поддержки», — пояснил Михаил Ведерников.

Все эти категории граждан, смогут воспользоваться мерами поддержки, которые были приняты в регионе для поддержки мобилизованных.

«Это первоочередное зачисление в детские сады и школы, освобождение от платы за детсады, от оплаты питания в школах и от уплаты транспортного налога на два года. Речь идёт о платежах, которые должны были пройти в этом и в следующем годах. Эти меры теперь распространяются на всех. Это справедливо. Разницы быть не должно. Все в одинаковых условиях с оружием в руках защищают нашу страну, нашу область. Я благодарен президенту и правительству за принятые решения синхронизировать меры поддержки и на федеральном уровне. Все эти категории граждан получают по 195 тысяч рублей»,— объяснил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что меры социальной поддержки для семей служащих по контракту и добровольцев будут действовать с момента, как начали действовать меры поддержки для семей мобилизованных.