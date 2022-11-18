Победитель конкурса «Синяя птица» выступит в псковском спектакле

Фото Стефаниды Ермолаевой на сайте БКЗ Филармонии

Победитель телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» выступит в музыкальном спектакле «Мастер и Маргарита», который состоится в Пскове 26 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Спектакль будет сопровождаться звучанием органа. Аккомпанировать будет лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» Стефанида Ермолаева.

А «Московский театр чтеца» погрузит зал в атмосферу романа «Мастер и Маргарита». Худрук театра и режиссёр Мария Оссовская является заслуженным работником культуры РФ, а также заслуженным деятелем Кабардино-Балкарской Республики.

Василий Соловьёв-Седой (младший) — актёр, мастер художественного слова, выпускник ВТУ им. Б. В. Щукина. Работал в Театре им. К. С. Станиславского, в «Петербург-Концерте», в театре «Модернъ», в театре «Антреприза».

Софья Хилькова — актриса театра и кино, ведущая программ на телевидение. На её счету более 40 работ, среди которых: «Папины дочки», «Всегда говори «всегда» - 7», «Служебный роман. «Наше время», «Ёлки 1914», «Учителя», «Склифосовский», «Родина», «Я иду тебя искать. Бумеранг», «Я иду тебя искать. Паранойя», «Вираж».

Спектакль «Мастер и Маргарита» состоится 26 ноября в 18:00 в колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакого. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте БКЗ Филармонии.