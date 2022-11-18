Шоу «Повара на колёсах» приехало в Псков

Фото: Telegram-канал главы Пскова Борис Елкин.

Участники шоу «Повара на колёсах», которое проходит на Первом канале приехало в Псков. Об этом сообщил в своём личном Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Фургон остановился на Октябрьском проспекте. В нашем городе знаменитые шефы будут всего три дня. За это время они познакомятся с историей Псковской области и местной кухней. После этого, между участниками шоу пройдет настоящая кулинарная битва. Каждый из шефов приготовит свое блюдо, тот, за чьё блюдо проголосуют псковичи, победит.

Стало известно, что Первый канал снимет в Псковской области новый выпуск кулинарного проекта «Повара на колесах».