Псков вошел в топ-10 востребованных направлений для аренды дома на Новый год

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Псков вошел в топ-10 востребованных направлений для аренды дома для встречи Нового года. Об этом сообщает российский сервис бронирования Tvil.ru.

10-е место в рейтинге по количеству бронирования занял Псков. Здесь россияне могут арендовать дом в среднем за 6 тыс. 845 рублей на четыре ночи.

Первое место в рейтинге занял Кисловодск Ставропольского края, который собрал 8,5% всех броней. В среднем стоимость аренды дома за пять ночей составляет 5 тыс. 568 рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает Суздаль Владимирской области с показателем 6,5% всех броней. Три ночи в доме в среднем обойдутся гостям в 17 тыс. 970 рублей.

Также в пятерку востребованных направлений вошли город Шерегеш Кемеровской области (17 тыс. 584 рубля за четыре ночи), город Осташков Тверской области (15 тыс. рублей за четыре ночи) и город Сочи Краснодарского края (13 тыс. 947 рублей за четыре ночи).