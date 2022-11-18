Колледж в Великих Луках вошёл в двадцатку лучших по России

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Великолукский медицинский колледж вошел в число 20-ти лучших колледжей в России. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале.

В Нижнем Новгороде 17 ноября прошёл финал Всероссийского конкурса «Большая Перемена». В конкурсе приняли участие студенты колледжей и техникумов. По результатам выделил 20 лучших учебных организаций среднего профессионального образования России.

«В их числе – наш Великолукский медицинский колледж. Это результат общей командной работы коллектива учреждения: более 50 студентов при участии педагогов-наставников приняли участие в конкурсе, 23 из них попали в полуфинал. В финал вышли: Елизавета Родченкова, Мария Кондратская, Полина Бойкова, Виктория Рудакова», — рассказал глава региона в своём сообщении.

Великолукский колледж также получил грант в размере 2 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры заведения и материального обеспечения учебного процесса.

«Это значительная победа учреждения медицинского образования Псковской области. Молодцы, гордимся вами! Так держать!!!», — заключил Михаил Ведерников.