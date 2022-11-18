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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:49

Днем 18 ноября в Пскове обещают до - 5 градусов

Источник:kp.ru
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Стало известно, что 18 ноября в Псковской области в среднем дневная температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. А вот ночью опустятся до -4...-6 градусов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона, ссылаясь на данные Псковского гидрометцентра.

Погода будет облачная с прояснениями. Прогнозируется выпадение небольшого снега. Местами на дорогах также будет гололедица. Ветер северных направлений, умеренный.

В Пскове ночью прогнозируется небольшой снег. Температура днем будет варьироваться от -3 до -5, а ночью – от -5 до -7 градусов.

В Великих Луках также будет идти небольшой снег. Температура в дневное время суток будет колабаться от -3 до -5 градусов. Ночью в Великих Луках обещают от -5 до -7 градусов.