Около 60 специалистов на конференции обсудят сохранение псковских памятников

Фото: Псковское агентство информации

Более 60 участников VIII научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» поразмышляют над вопросом сохранение культурных объектов региона. Об этом сообщил директор ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Алексей Калиненко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, данное мероприятие в Псковской области проходит ежегодно,с каждым годом становясь все масштабнее. «Для нас это знак, что мы развиваемся и наша сфера деятельности не заброшена, а растёт вместе с нам. Улучшения происходят на глазах, это всё интересно людям, важно для них», — пояснил Алексей Калиненко.

Директор рассказал, что для обмена опытом в Псковскую область приезжают и представители других регионов. «В этом году мы ожидаем до 60 участников. В основном представлен Север-Запад, также будет и Москва», — подчеркнул он.

Эксперты будут обсуждать вопросы сохранения памятников, их изучение, популяризацию и прочее. Напомним, сегодня 18 ноября в Пскове началась VIII Научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий».

Её участниками станут представители органов охраны объектов культурного наследия, специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусство веды, и эксперты, которые занимаются вопросами сохранения архитектурного наследия.