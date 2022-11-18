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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:50

Переселившимся в Псковскую область жителям Херсонской области предоставят выплаты

Источник:kp.ru
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Жителям Херсонской области, переселившимся в Псковскую область, сообщили, куда обратиться за получением выплат. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Псковской области.

Выплаты осуществляются единовременно для граждан Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим свои дома. Средства должны пойти на приобретение имущества и государственных жилищных сертификатов в России.

Гражданам необходимо звонить на федеральную единую горячую линию по телефону: 8(800) 100-74-59.