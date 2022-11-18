Эксперт прочитал символы, которыми неизвестные разрисовали лифт в Пскове

Фото:«Инцидент Псков»

На улице Юбилейной, дом 89а в лифте неизвестные оставили множество символов непонятного значения. Об этом сообщил «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы уверены, что это дело рук подростков. Более того, автор поста считает, что замысловатые символы ничто иное, как обозначения свастики. «Сначала ключом царапали и свастику рисовали по всему периметру маркером, а сейчас и вовсе загадили всё», — поделился житель города.

«Часть символов точно относятся к протогерманским рунам, есть еврейские и иудаистские, даже православные. Часть этих символов так или иначе играли роль в угнетении национальной принадлежности, в связи с этим они и могли напомнить гражданам фашистскую свастику. Но нельзя однозначно предположить, что стены разрисованы с целью боготворения фашизма и уж тем более нацизма. Здесь сборная солянка, собранная безграмотными вандалами», – комментирует инцидент эксперт kp.ru.

Граждане возмущены, почему в лифтах нет камер, с помощью которых можно бы вычислить злоумышленников и заставить их привести лифт общего пользования в порядок.