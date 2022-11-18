В Великих Луках на улицах появятся новогодние украшения

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Установка новогодних украшений в городе Великие Луки уже началась. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Специалисты приступили к монтажу праздничных консолей, их будет размещено 140 штук. После этого будут развешаны гирлянды, их в этом году планируют установить около 300штук.

Также в общественных местах поставят 7 светящихся арок, два фонтана и 6 новогодних фигур. А на главной сцене установят 5 светящихся шаров. Здесь же будет размещено 5 светящихся растяжек и 35 консолей на проспекте Ленина, консоли на центральной площади Великих Лук, гирлянды и шары на городской ёлке, ограждение для ели и световой занавес на здании администрации.

«В последние два года, благодаря, в том числе, и вашим объективным замечаниям, мы изменили и усилили работу по украшению городских улиц к Новому году», — сообщил Николай Козловский.

Главную ель планирует установить в городе в двадцатых числах декабря. Однако, это напрямую зависит от погодных условий. Главный новогодний символ приедет в Великие Луки из Куньинского района.Также елки будут украшены во дворах по инициативе общественных советников главы города.