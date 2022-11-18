Участники СВО получат посылку с тёплыми вещами от жителей Псковской области

Фото: telegram-канал «Мы вместе»

Штаб «Мы вместе» принимает гуманитарную помощь от жителей Псковской области для граждан, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом организация сообщает в своём Telegram-канале .

Жители Плюсского района прислали для военных теплую одежду и обувь, продукты питания и средства личной гигиены. Управление Федеральной налоговой службы региона вместе с магазином «Сплав» прислали перчатки, термобелье, балаклавы, тёплые костюмы, шапки, термоноски и сидушки.

Жители Пскова также продолжают приносить еду и одежду для мобилизованных.