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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:36

Псковичам сообщили сроки окончания ремонта улицы Яна Фабрициуса

Источник:kp.ru
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Когда закончатся ремонтные работы на улице Яна Фабрициуса в Пскове сообщила депутат гордумы Алеся Михачёва на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Там закончились работы по устройству сетей. Как я понимаю, у подрядчика были сюрпризы в виде труб, о которых не знали», — пояснила депутат. По словам Алеси Михачевой, сейчас на объекте обустраивают тротуары.

Напомним, ремонт улицы Яны Фабрициуса осуществляется благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги».«Обращения от жителей поступают в мой адрес. Проект большой. Закончиться всё должно в конце ноября 2023 года», — заключила Алеся Михачёва.