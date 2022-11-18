Глава Пскова Борис Елкин предложил «уходить в лес для того, чтобы выругаться и покричать»

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Глава города Пскова Борис Елкин рассказал о том, как он относится к ненормативной лексике. Как оказалось, он считает, что лучше не сдерживать эмоций, но делать это подальше от людей.

Елкин сослался на рекомендации врачей. По их мнению, эмоции не нужно держать в себе, лучше приучить себя к практике уходить в лес для того, чтобы выругаться и покричать.

К мату же глава города относится спокойно, если дело касается бытовых ситуаций. Однако при официально-деловых отношениях спикер негативно отзывается на использование ненормативной лексики.

«На официальных мероприятиях, совещаниях, я считаю, использование ненормативной лексики не совсем корректно и неправильно. Надо контролировать свои эмоции, сдерживаться», - заключил Борис Елкин.