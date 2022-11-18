С ноября в Пскове сократится количество поездов в тверском направлении

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В Псковской области отменят часть поездов, направляющихся в сторону в сторону Твери. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 18 ноября 2022 года по 31 марта следующего года из-за ремонта путей на участке Торопец - Назимово расписание поездов изменится.

С 18 ноября отменяется пригородный поезд № 6693 Осташков - Великие Луки. С 19 ноября перестают ходить пригородные поезда:

— № 6694, 6672 Великие Луки - Осташков (по вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям);

— № 6693, 6671 Осташков - Великие Луки (по вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям).

С 19 ноября будут ходить пригородные поезда:

— № 6691 Бологое – Торопец (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям);

— № 6692 Торопец – Бологое (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям).

Помимо этого, для обслуживания пассажиров участка Осташков - Великие Луки - Осташков на период капремонта путей с 20 ноября ОАО «РЖД» назначит автобус сообщением Торопец - Великие Луки - Торопец (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям).

Из Великих Лук он будет отправляться в 12.10, а прибывать в Торопец в 14:00. Из Торопца он будет отъезжать в 14:30 и прибывать в Великие Луки в 16:30.

Из-за предоставления «окон» в расписании с 25 ноября по 2 декабря отменяются пригородные поезда:

— № 6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Жижица;

— № 6804 Великие Луки - Нелидово на участке Жижица - Нелидово.

А 28 ноября произойдёт отмена следующих поездов:

— № 6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Жижица;

— № 6804 Великие Луки - Нелидово на участке Жижица - Нелидово;

— № 6951 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки.

С информацией можно ознакомится на информационных стендах АО «МТ ППК» или на сайтах АО «МТ ППК»,Яндекс, Туту.