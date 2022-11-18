Капремонт дороги Псков—Стороп завершится к концу года

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В Псковском районе проводится капремонт автомобильной дороги Псков - Большая Дуга - Стороп. Специалисты планируют закончить работу в декабре 2022 года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Объект ремонтируется благодаря национпльному проекту «Безопасные качественные дороги», в порядок будет приведён участок дороги км 6+100 - км 7+200. Подрядчиком является компания «Псковавтодор».

Дорога идет через Псковский район к деревне Купровщина, также выходит на Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь. «Объект имеет важную социальную составляющую, так как по нему проходит регулярное автобусное сообщение», — подчеркнули в комитете.

Местность уже очищена от кустарника и деревьев, также рабочие провели земляные работы, вмонтировали водопропускные трубы и водосбросы по откосу насыпи. Помимо этого вдоль дороги обустроили тротуары, остановки и съезды.

Также дорожники уложили на дорожном полотна три слоя асфальтобетона. Верхний слой основания составил 7 см и еще два слоя по 5 см. Для обеспечения безопасности дорожного движения на дороге уже нанесена разметка.

Сейчас рабочие занимаются установкой пешеходного ограждения и необходимых дорожных знаков. А также укрепляют обочины, бровки земельного полотна и откосы растительным грунтом, высаживая травы. В скором времени здесь установят сигнальные столбики и проведут работы по укреплению труб.

В рамках нацпроекта ещё будешь установлено внешнее освещение на автобусных остановках. Контракт на эти работы уже заключён.