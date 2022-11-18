В Пскове на выходных возможен первый гололёд

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Стало известно, что 19 ноября в среднем дневная температура воздуха по области составит от +5 до +10 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Погода ожидается облачная с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер порывистый, южных направлений, от 9 до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит около -4 градусов, не исключены осадки в виде мокрого снега.

На дорогах существует вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

ГИБДД по Псковской области рекомендует водителям быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и избегать резких маневров и торможений.