Волк загрыз домашнюю собаку в Псковском районе

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Нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района 17 ноября. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов.

«На данный момент никакой опасности для жителей Верхолино нет, волк ушёл обратно в лес», – сообщил заместитель председателя. Андрей Горкунов уточнил, что это был тот же выводок, который заметили ранее в Ваулино.

Эксперт отметил, что с приходом зимы риск нападения волков может возрасти. Во многом это зависит от количества снега. При большом количестве рыхлого снега охотится в лесу хищнику будет сложно. Вероятнее всего, он пойдет ближе к людям, где сможет поймать собаку или другое домашнее животное.

Опасность для людей представляют бешеные волки. Здоровые особи, по словам зампреда профильного комитета, боятся людей на инстинктивном уровне и стараются не приближаться.

«Серьезных проблем или огромных стай волков у нас нет», – успокоил население Андрей Горкунов.