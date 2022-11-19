Подарки к Новому году для рукоделия, спорта и кофортной жизни получили воспитанники Печорского Центра помощи детям

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Фонд содействия реформированию ЖКХ передал подарки к Новому году воспитанникам Печорского Центра помощи детям. Об этом сообщает ПАИ.
Детям были переданы вещи для комфортной и радостной жизни: школьные рюкзаки, книги, бытовая техника и даже вещи для занятий спортом и творчеством.
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Сотрудники Фонда передали ребятам-футболистам бутсы. Для тех, кто занимается в гончарной мастерской, привезли специальный круг. Рукодельницам передали нитки, крючки и прочие необходимые атрибуты, а музыкантам – гитары и барабанную установку.
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Отметим, Фонд содействия реформированию ЖКХ уже второй год подготавливает подарки для воспитанников Печорского Центра.