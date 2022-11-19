Пенсионерка из Себежа связала 10 пар носков с буквой Z для военнослужащих на СВО

Фото: газета «Призыв»

В Себеже пенсионерка передала носки с буквой Z для мобилизованных и военнослужащих, находящихся на территории специальной военной операции. Об этом пишет газета «Призыв».

Недавно в пункт сбора помощи пришла пожилая женщина Вера Аркадьевна, которая сама связала 10 пар носков с буквой Z для военных. В каждую из пар она вложила шоколадку и письмо. В письме – благословение военным.

Фото: газета «Призыв»

«Дорогие наши дети и внуки. Да пусть сохранит вас всех добрый Ангел хранитель! Любим, ждём, верим! б. Вера. «Дети войны» г. Себеж», – написала Вера Аркадьевна.

Фото: газета «Призыв»

Женщина сказала, что обязательно свяжет для бойцов еще носков и перчаток.