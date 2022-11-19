24-летний парень с черным рюкзаком пропал без вести в Пскове

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В Пскове 19 ноября без вести пропал 24-летний молодой человек. О поисках Владислава Фоминых сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Последний раз Владислав вышел из дома в черной куртке и штанах, был обут в черные кроссовки. На спине был черный рюкзак.

Из примет о пропавшем выделяют серые глаза, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, рост около 168 сантиметров.

Всех, кто имеет какую-либо информацию пропавшем, волонтёры просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.