Более 600 человек за месяц обратились в псковской Центр помощи мобилизованных

.

За месяц работы Центра помощи мобилизованным в Пскове более 600 человек обратилось к специалистам. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Порядка 40 консультаций пришлось на судебных приставов, среди которых 23 вопроса было решено на месте и 17 заявлений приняты в работу. Еще 22 обращения отработал региональный комитет по образованию. Семьям мобилизованных также помогли с подбором вакансий и прохождению переобучения, а также взаимодействию с банками.

Благодаря работе штаба, почти 300 билетов на бесплатное посещение культурных и образовательных мероприятий было передано детям военнослужащих.

На каждого, кто обратился в Центр помощи, был оформлен социальный паспорт с контактной информацией, чтобы специалисты смогли найти обратную связь.

«Специалисты повторно звонят семьям, чтобы узнать, как был решен их вопрос и нужна ли ещё помощь», – сообщил Михаил Ведерников.