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НовостиОбщество20 ноября 2022 20:22

В Пскове новый мурал нарисовали на фасаде дома на Завеличье

Источник:kp.ru
Фото: сообщество «Уличный арт» социальной сети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Уличный арт» социальной сети «ВКонтакте»

Мурал по мотивам картины А. Аникеенок «Светлячки на старой дороге» из собрания Псковского музея закончили на фасаде пятиэтажного дома № 63 по улице Коммунальной в Пскове. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

В Пскове продолжается работа над созданием 12 муралов на фасадах зданий по всему городу. Уже готовы граффити по мотивам картины «Олонецкий дед», портрет американского поэта Уолта Уитмена и другие.

Рисуют муралы профессионалы из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. Каждый мурал обязательно имеет надпись с названием и именем автора картины, а также QR-код с аудиогидом.