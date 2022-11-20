Себежский ансамбль вновь покорил жюри шоу Первого канала «Поем на кухне»

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Себежский ансамбль «Сударушка» прошла в третий тур шоу на Первом канале «Поём на кухне». Новый выпуск был посвящен песням из отечественных кинофильмов. Выступление коллектива из Псковской области очаровало жюри.

«Сударушка» первыми из девяти команд начали исполнять песню «Хвастить, мила, не стану» из музыкальной комедии «Свадьба с приданым» (Мосфильм, 1953 год). Выступление понравилось жюри и позволило пройти ансамблю в следующий тур.

В сегодняшний состав жюри шоу «Поём на кухне» вошли Светлана Крючкова, Андрей Леонов, Каролина Андоленко, Наталья Варлей и Жан Милимеров.