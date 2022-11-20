В Пскове устранили крупнейшую утечку на теплотрассе

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В Пскове произошла огромная утечка на теплотрассе, которая среди ночи оставила район Завеличье по улице Коммунальной без отопления. К устранению аварии поступили приступили специалисты Псковских тепловых сетей и отопление было запущено в дома в кротчайшие сроки. Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

«Возможно, в отдельных помещениях потребуется развоздушивание. Если отопление не вернётся, обращайтесь, пожалуйста, в свою управляющую компанию, так как внутридомовые сети обслуживает именно управляющая организация», — отметил Борис Елкин.

К 19 часам 20 ноября специалисты начали заполнение системы и в скором времени тепло начало поступать в квартиры. Без отопления оказались шесть многоквартирных домов: NN 50, 52, 52а на улице Коммунальной и NN 9, 9а, 11 на улице Западной.