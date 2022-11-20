В Себежском районе нашли останки бойцов 1944 года с именными наградами

Фото: Владимир Бумаков

В Себежском районе завершилась трехдневная экспедиция поисковиков, результатом которой стала находка останков солдат Великой Отечественной войны с медалями. Об этом сообщил командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

«Всего три дня продлилась наша поисковая экспедиция на места кровопролитных боев 1944 года в Себежском районе и вот ее результат, благодаря которому теперь мы уж совершенно точно установим имена сразу нескольких поднятых нами героев Великой Отечественной и начнём поиск их родственников, чтобы сказать им, что их дедушка или прадедушка все-таки вернулся с войны», – сообщил поисковик.

Останки будут перезахоронены с воинскими почестями, а данные о найденных медалях послужат источником информации о личностях погибших солдат. Поисковики планируют отыскать родственников героев, чтобы передать им награды предков.