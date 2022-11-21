Улица Юбилейная в Пскове встала в пробку 21 ноября из-за аварии

Яндекс карты, пробка 21 ноября

В Пскове утром, 21 ноября, образовалась пробка на улице юбилейной. Причиной стала авария, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Псковичи попали в пробку, которая потянулась от ТРК «Акваполис» до Дамбы (пересечение улицы Юбилейной с Яна Райнеса).

Напряженнее всего оказался участок дороги от перекрестка Юбилейной с Рижским проспектом. Здесь поток машин на картах отмечен бордовым цветом. Движение встало начиная с Рижского проспекта, от поворота на улицу Шестака.

Заканчивается пробка аварией на пересечении улицы Юбилейной с Яна Райнеса. Около 8 утра в правом ряду столкнулись два легковых авто. На месте работает госавтоинспекция, выясняются обстоятельства ДТП.