21 ноября в Пскове ожидается до -6 градусов

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Сегодня, 21 ноября в Псковской области ожидается погода облачная с прояснениями. Днем и ночью местами пройдёт небольшой снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть восточных направлений, умеренный. Температура днем в среднем по Псковской области поставит от -2 до -7 градусов, ночью упадёт до -4...-9 ниже нуля.

В Пскове ожидается небольшой снег. Температура днем будет варьироваться от -4 до -6 градусов, ночью похолодает до -5...-7 градусов. В Великих Луках днем также ожидается небольшой снег. Дневные температура составят -3...-5 градусов, ночные будут колебаться от -4 до -6 ниже нуля.