Пскович Фёдор Осипов вошел в сборную России по боксу

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Псковский боксёр Фёдор Осипов занял третье место и вошёл в основной состав спортивной сборной команды России по боксу среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Билет в сборную Фёдор Осипов получил после победы в Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Н. А. Никифорова – Денисова». Турнир памяти Николая Александровича Никифорова-Денисова, значимой фигуры советского и российского бокса, первого в истории мирового бокса советского президента Европейской, а затем – и Международной Ассоциации Любительского Бокса прошел на арене Санкт-Петербурга с 12 по 20 ноября.

Соревнования традиционно считаются одними из главных в карьере молодых российских боксёров. Медали турнира открывают путь в сборную команду страны для юных спортсменов.