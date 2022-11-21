Псковичи снялись в шоу «Повара на колесах»

Фото: Псковская правда

Финальный этап съёмок шоу «Повара на колёсах» состоялся в Пскове возле драматического пушкинского театра. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

В 11:00 известные шефы стали угощать жителей Пскова своими кулинарными шедеврами. Повара готовили, основываясь на свои впечатления, вдохновившись тем, что успели увидеть или попробовать, проведя несколько дней в регионе.

Псковичи смогли попробовать на съёмках новые интересные блюда. Например, хурму с мёдом и шоколадом, а также пирог с тыквой и сыром. Кроме того, были представлены и другие кулинарные изыски. Псковичи положительно отзывались о еде и о самом мероприятии.

Ранее, стало известно что участники шоу посетили разные уголки Псковской области. Повара приехали на страусиную ферму в Изборск, посетили Мальскую долину и попробовали кухню в гостиничном комплексе «Двор Подзноева».