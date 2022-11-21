Псковские медработники получили награды от президента за борьбу с COVID-19

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Одиннадцать медицинский работников из Псковской области получили медали по указу президента России Владимира Путина. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За высокий профессионализм, а также за оказание квалифицированной медицинской помощи и весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией были награждены медалью Луки Крымского:
— медсестра Порховской межрайонной больницы Нина Белова;
— медсестра Псковской городской поликлиники Светлана Боровкова;
— заведующая отделением Псковской городской больницы Ирина Вязьменова;
— врач Псковской межрайонной больницы Елена Гошко;
— врач Псковской городской поликлиники Тамара Иванова;
— врач Псковской городской больницы Олег Кошляк;
— врач Псковской городской поликлиники Инна Купецкая;
— фельдшер-лаборант Псковской городской больницы Елена Никифорова;
— медсестра Псковской городской больницы Любовь Петрова;
— врач Псковской городской больницы Владимир Семенов;
— врач Псковской городской больницы Елена Фролова.