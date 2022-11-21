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НовостиОбщество21 ноября 2022 9:38

В течении месяца в Псковской области может появиться штамм коронавируса «цербер»

Источник:kp.ru
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Всего 30 пациентов в Псковской областной инфекционной больнице болеют COVID-19. Об этом сообщила в эфире «Псковского телеграма. Online» главврач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

«Сейчас наш стационар заполнен на 50 % - 197 пациентов, коронавирус из них у 30 человек», — уточнила врач. По словам Анастасии Повторейко, хоть цифры пока не такие и страшные, однако в 20 регионах России заболеваемость уже начинает активно расти. «Нас это тоже ждет в ближайшие пару-тройку недель», — заверила главврач.

По её словам, штамм «цербер», которого пока в регионе не обнаружено, также через несколько недель проявит себя, «это дело времени».