В Псковской области у пациента диагностировали свиной грипп

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Первый случай H1N1 (свиной грипп) зафиксировали на территории Псковской области. Об этом сообщила в эфире «Псковского телеграма Online» главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«В этом году ожидается H1N1, H3N2 и обычный сезонный грипп B. Причем симптомы похожи на коронавирус - болит горло, поднимается температура, головные боли, выраженная слабость, диарейный синдром, но тактика лечения при этом кардинально разная», — подчеркнула врач.

По словам Анастасии Повторейко, в инфекционной больнице пациенты могут сдать мазок. По его результату специалисты сразу распознают, чем болен человек: гриппом или коронавирусом.