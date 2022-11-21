Обновленный проспект Ленина в Великих Луках открыли для транспорта

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Рабочее движение транспорта по реконструированному проспекту Ленина и улице Дьяконова, открыли сегодня, 21 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Сообщается, что уже установлены дорожные знаки, а также нанесена необходимая разметка и выставлены специальные ограждения. Напомним, на данном участке также ведётся устройство подземных переходов.

Администрация призвала водителей быть внимательными и руководствоваться установленными знаками. «Обращаем ваше внимание, что при открытии нового движения на съезде с путепровода в сторону улицы Дьяконова поворот в сторону улицы Энгельса запрещен. Местом для разворота является круговое движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова», — сообщили в администрации.