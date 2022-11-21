Книга с рецептами псковской кухни готовится к изданию

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В Псковской области скоро появится своя кулинарная книга со старинными местными рецептами. Об этом сообщила сообщила в эфире «Псковского телеграма Online» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

По словам спикера, сейчас ведётся работа над макетом будущей книги. Кроме того, будут также собраны видеорецепты, с которыми можно будет ознакомиться, отсканировав QR-код.

Напомним, ранее известный псковский ресторатор Андрей Филатов выступил в предложением развивать псковскую кухню.Историю формирования местной кухни можно узнать в материале.